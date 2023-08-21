التضامن تطلق رحلة الـ1000 كيلو للتوعية بصحة المرأة

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، رحلة الـ1000 كيلو التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، تحت شعار "اسبقي بخطوة" بمحافظات الصعيد، للتوعية بصحة المرأة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.

ومن المقرر أن يتم افتتاح 50 عيادة في مختلف المحافظات التي تصلها الحملة تحت شعار "اسبقي بخطوة" متخصصة في مجال صحة المرأة، والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم، ومتابعة الحمل، كما سيجري تجهيز عيادتين متنقلتين، وتوعية السيدات وتدريب الكوادر الطبية والرائدات الاجتماعيات.

وأكدت وزيرة التضامن في بيانأن، الرحلة من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، حيث ستكون الانطلاقة من الإسكندرية يوم 15 سبتمبر المقبل، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

وأشارت القباج، إلى أن الرحلة تستهدف عده مراحل؛ فالأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على عملية الكشف والمتابعة الدورية، من خلال محاضرات علمية بطرق سهلة وبسيطة عن الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحمل، وطرق الوقاية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون.

وأضافت أن الشق الثاني من الرحلة يتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات "اسبقي بخطوة" التي سيتم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة، واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية.

وأوضحت أن صحة المرأة هي صحة الأسرة بأكملها بل هي صحة المجتمع والوطن، وأن تعثر المرأة صحيا يؤثر على سلامتها النفسية وسعادتها الزوجية وسلامة أطفالها وجودة حياتها، مطالبة من جميع السيدات أن تهتم بالكشف الدوري على صحتها بشكل عام وبصحتها الإنجابية والنفسية بشكل خاص.