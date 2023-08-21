ضبط 3 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

تمكن مفتشى الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بـ3 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء خلال حملة رقابية بمركز الدلنجات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبدالعال وكيل المديرية وتعليمات سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بمراكز المحافظة وضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك الادمى ومجهولة المصدر والسلع المدعمة.

وشنت إدارة الرقابة التموينية حملة برئاسة سمير البلكيمي ضمت كلا من فرحات أبوعاصى وعادل أبوالفتوح وعلى أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت مركز الدلنجات، وأسفرت عن ضبط ماكينة تحليل دقيق بلدى مدعم والتحفظ على عدد 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم و ماكينة لخياطة الشكائر وعدد كبير من الشكائر بيضاء اللون فارغه مستخدمه لاعاده تحليل الدقيق البلدى وإعاده بيعه بالسوق السوداء وضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بعد مطاردتها وجارى إتخاذ اللازم قانونا والتحفظ على الدقيق المضبوط باجمالى 58 شيكارة دقيق بلدى حوالى 3 طن.