 كفر الشيخ: 111 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة بالدور الثاني لامتحانات الثانوية - بوابة الشروق
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كفر الشيخ: 111 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الرياضيات البحتة بالدور الثاني لامتحانات الثانوية

محمد نصار
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 12:13 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 12:13 م

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أداء 111 طالبا وطالبة، امتحان مادة الرياضيات البحتة، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.

وتابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات البحتة، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.

وكشف عن انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

ووجه بتوفير وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

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