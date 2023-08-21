المركزي الصيني يخفض أسعار فائدة مرجعية للمرة الثانية خلال 3 أشهر

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خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي؛ سعياً لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وقالت شبكة «يورو نيوز»، إنه تم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، والذي يشكل مرجعاً للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3,55% إلى 3,45%.

وكان البنك المركزي قد خفض هذه الفائدة في يونيو الماضي.

في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري والتي بقيت بمستوى 4,2%.

وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.