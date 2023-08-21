وزير خارجية الهند: نيودلهي لديها نوايا إيجابية إزاء توسيع بريكس

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قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا، اليوم الاثنين، إن الهند لديها "نوايا إيجابية وعقل منفتح" فيما يتعلق بتوسيع مجموعة دول بريكس.

وأضاف "لا نريد الحكم مسبقا على نتيجة المناقشات حول توسيع بريكس"، وفقا لوكالة رويترز.

يأتي تصريحه قبل قمة للمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في جوهانسبرج خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ومن المقرر أن يشارك فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأشار الوزير الهندي إلى أن بريكس تبحث تعزيز التجارة بالعملات الوطنية. ورغم أن البرازيل وروسيا أشارتا إلى إمكانية تبني عملة مشتركة للتكتل فإن هذا الأمر ليس مطروحا على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا عبر الإنترنت أمام القمة التي سيحضرها وزير الخارجة سيرجي لافروف بدلا منه.

وسيكون هذا الاجتماع، الذي سيعقد بالحضور الشخصي، هو الأول لقادة دول بريكس منذ 2019، وسيكون التوسع من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال.

وفي ظل حالة عدم الرضا إزاء النظام العالمي السائد، أعربت نحو 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة.

وقال كواترا إنه بالنظر إلى أن المجموعة تعتمد على تحقيق توافق في الآراء فإن أعضاءها سيحتاجون إلى الاتفاق على المعايير والمبادئ التوجيهية للتوسع. ولا تحظى فكرة توسيع المجموعة بعد بدعم من كافة الأعضاء.

وقال كواترا إن "جانبا جوهريا" من المناقشات يتركز على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية.