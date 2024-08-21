بيراميدز بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة بالكأس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الجونة، في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز في دور الـ32 على فريق النصر القاهري بنتيجة 4-0، ثم التفوق على أبو قير للأسمدة في دور الـ16 بنتيجة 1-0، فيما تأهل الجونة للدور ذاته بالفوز في دور الـ32 على حساب بلدية المحلة 5-4 بركلات بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبنفس السيناريو تفوق في دور الـ16 على الترسانة بركلات الترجيح 2-0 بعد التعادل السلبي.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي ومحمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه ووليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي إبراهيم عادل وفيستون ماييلي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد ميهوب، محمود عبد العاطي دونجا، أحمد فتحي، محمود زلاكة، محمد رضا بوبو، إسلام عيسى، فاخري لاكاي، دودو الجباس ومروان حمدي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة فاركو والمصري البورسعيدي، والتي تقام غدًا الخميس.