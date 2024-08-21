سلطة النقد الفلسطينية تحذر من تداعيات رفض بنوك إسرائيل استقبال الشيكل

حذرت سلطة النقد الفلسطينية من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة، في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.

وأكدت سلطة النقد في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونوهت أن «استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل».

ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي كان قد مدد في يونيو إعفاء سمح للبنوك الإسرائيلية، بالتعاون مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر الماضي على غزة، ويتجه القطاع الفلسطيني في الوقت نفسه صوب أزمة مالية.

ويرأس سموتريتش، حزبا مؤيدا لإقامة المستوطنات، وهو عضو في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.