 أكسيوس: بايدن يتحدث إلى نتنياهو اليوم لمناقشة الحدود بين مصر وغزة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أغسطس 2024 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أكسيوس: بايدن يتحدث إلى نتنياهو اليوم لمناقشة الحدود بين مصر وغزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:14 م

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدر لم يكشف عنه، أن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لحثه على إظهار المزيد من المرونة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين مصر وغزة في محادثات وقف إطلاق النار.

وقال الموقع إن بايدن يريد أن يخفف نتنياهو موقف إسرائيل في هذا الشأن، وفقا لوكالة رويترز.

وتريد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف القتال في قطاع غزة المستمر منذ 10 أشهر انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع بما في ذلك ممر فيلادلفيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك