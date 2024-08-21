أكسيوس: بايدن يتحدث إلى نتنياهو اليوم لمناقشة الحدود بين مصر وغزة

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدر لم يكشف عنه، أن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لحثه على إظهار المزيد من المرونة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين مصر وغزة في محادثات وقف إطلاق النار.

وقال الموقع إن بايدن يريد أن يخفف نتنياهو موقف إسرائيل في هذا الشأن، وفقا لوكالة رويترز.

وتريد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف القتال في قطاع غزة المستمر منذ 10 أشهر انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع بما في ذلك ممر فيلادلفيا.