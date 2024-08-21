هجوم صاروخي كبير من لبنان على شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل والجيش الإسرائيلي يرد

أفادت مصادر إسرائيلية أن شمال إسرائيل يتعرض لهجوم صاروخي كبير من لبنان وأن وابلا كثيفا من الصواريخ والطائرات المسيرة سقطت في تلك المناطق.



وسمع دوي أصوات انفجارات في عمق الجليل الغربي بعد صلية صاروخية جديدة انطلقت من جنوب لبنان.

وأطلق وابل كثيف من الصواريخ على قرية شمرا في الجليل الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقها حزب الله من لبنان، وانفجرت طائرتان أخريان في الجولان.

في الوقت نفسه، تم تحديد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان خلال الساعة الماضية، انفجر في إحداها صاروخان في تجمع متات. وأصابت إحداها منزلا وتسببت في أضرار، وانفجرت أخرى في في منطقة مكشوفة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقام الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق في جنوب لبنان ردا على الهجوم بالصواريخ والمسيرات.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخصين في القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي حنين وبيت ليف في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات في ثكنة يردن.