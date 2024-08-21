الصحة اللبنانية: شهيد و30 جريحا حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البقاع فجر اليوم

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، حصيلة نهائية مفصلة لغارات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، على البقاع.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قال المركز في بيانه إن «الغارات المعادية أدت إلى استشهاد مواطن لبناني وإصابة ثلاثين شخصا بجروح».

ونوه أن «5 مصابين احتاجوا الدخول الى المستشفى للعلاج، أحدهم حالته حرجة جدا»، قائلًا إن «من بين الجرحى الثلاثين 9 أطفال».

وأشار البيان إلى أن 26 من المصابين مواطنون لبنانيون، و4 يحملون الجنسية السورية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، أنه شن ضربات جوية على أهداف لحزب الله في منطقة البقاع جنوب شرقي لبنان.

وقال في بيان له: «شنت طائرات سلاح الجو ليلاً، غارة على مستودعات ذخائر تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة البقاع في العمق اللبناني. وبعد الهجمات، تم رصد انفجارات ثانوية تشير إلى وجود أسلحة في المستودعات، التي تعرضت للهجوم».

وأضاف البيان: «تعرض مجمع يستخدمه نظام الدفاع الجوي التابع لمنظمة حزب الله الإرهابي في منطقة البقاع لهجوم، وشكل تهديدًا لطائرات سلاح الجو».



