القسام تعلن مهاجمة موقع إسرائيلي مستحدث بخان يونس وتوقع أفراده قتلى وجرحى



أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تمكن أفرادها صباح اليوم، من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة.

وأشارت خلال بيانها عبر قناتها بـ «تيلجرام» مساء اليوم، إلى اقتحام مجاهدي القسام الموقع واستهدافهم عدد من دبابات الحراسة من نوع «ميركفاه4» بمجموعة من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي، وقذائف «الياسين105».

وأوضح البيان، أن المقاتلين استهدفوا عددًا من المنازل التي كان يتحصن بداخلها جنود الاحتلال، بعدما أطلقوا ست قذائف مضادة للتحصينات والأفراد، تلتها رشقات مكثفة من الأسلحة الرشاشة، واقتحام عناصر القسام المنازل، وأجهزوا على عدد من جنود الاحتلال بداخلها من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وأضافت كتائب القسام، أن أحد القناصين تمكن من قنص قائد دبابة ميركافاه 4 وإصابته إصابة قاتلة، كما تم دك المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، وقصف موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان، مشيرة إلى تفجير أحد الاستشهاديين نفسه في الجنود ليوقعهم بين قتيل وجريح، وذلك فور وصول قوة الإنقاذ.

وأكدت أن الهجوم استمر لعدة ساعات، واختُتم برصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في محيط المكان من أجل إخلاء القتلى والجرحى.