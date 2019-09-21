«عربية السيدات 2020» تُطلق منصة تسجيل إلكترونية وفق أعلى المعايير العالمية

دشّن الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، مؤخراً، الحلة الجديدة من المنصة الإلكترونية الخاصة بالدورة، حيث يوفر الموقع الرسمي الجديد، خيارات وتسهيلات للأندية والدول العربية المشاركة في الحدث، وتنظّم عملية الدخول والتسجيل، واستقبال الطلبات، وتوفّر الجهد والوقت على جميع اللجان والجهات الرياضية.

وجاء ذلك خلال حفل الكشف عن المنصة في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وعدد من رؤساء اللجنة التنفيذية للدورة.

وكشفت اللجنة عن استقبال المنصة منذ انطلاقها طلبات انتساب من 11 دولة و47 نادياً عربياً للمشاركة في الحدث الرياضي الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالنسخة الخامسة من الدورة في 2-12 من فبراير العام المقبل، وتتجهز الأندية لخوض غمار منافساته في 9 ألعاب أولمبية.

وتترجم المنصة أهداف اللجنة في تقديم أحدث السبل التقنية لتسجيل الأندية العربية المشاركة والإعلاميين وزوّار الحدث، حيث تخضع المنصة الجديدة لأعلى المعايير المتبعة في منصات التسجيل الرياضية الرسمية حول العالم، سواء من خلال اعتمادها للسهولة والسرعة والدقة.

وتضم المنصة التي أشرف على إنشائها كوادر تابعين لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قاعدة بيانات كاملة تروي للزوار تاريخ الدورة منذ انطلاقتها في العام 2012 وحتى العام 2018، وتعرّف بدوراتها الماضية، وترصد أعداد المشاركين بها من دول وأندية، إلى جانب توفير معلومات كاملة ودقيقة عن الإنجازات التي حققتها اللاعبات وعدد الأندية المشاركة والألعاب التي خاضوا غمارها، إضافة إلى توفير خيارات متطورة تسمح للدول المشاركة بالتعرف على كلّ ما تقدمه الدورة من تسهيلات لوجستية تتعلق باختيار الحجوزات المناسبة لهم عبر تخصيص روابط مباشرة تقود المشاركين لأماكن الفنادق وتوضح أسعارها وتفاصيلها الكاملة.

وخلال كلمة ألقاها في حفل تدشين المنصة، أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أن المنصة خطوة واعدة ومهمة في مسيرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، لما تقدمه من خيارات متطورة.

وقال: "حرصنا على أن تراعي المنصة أعلى المواصفات العالمية في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد، ومن جهة أخرى تختصر الوقت والجهد على المشاركين، إلى جانب الدقة في استلام الطلبات، والتعامل مع المخرجات"، وأوضح أن المنصة تعبر عن استراتيجية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الارتقاء بالدورة واستقطاب أكبر عدد من الأندية للمشاركة، لتبقى رياضة المرأة العربية في موقع الصدارة إقليمياً وعالمياً".

وتابع رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات:" شكّل الواقع التكنولوجي المتطور الذي تتصاعد وتيرته يوماً بعد يوم، فرصة أمام المنظمات والمؤسسات على اختلاف طبيعة أعمالها لتسهيل تواصلها مع جمهورها المستهدف، والارتقاء بمستوى خدماتها وأنشطتها، لهذا أطلقنا المنصة لتكون بوابة الدخول للانتساب والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي سخّرنا له كل الجهود والامكانيات ليعكس واقع الرياضة المتقدم في إمارة الشارقة التي تمضي برؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة".

ولفت الشيخ خالد بن أحمد القاسمي إلى أن الحدث استطاع وعلى امتداد سنوات أن يكرّس مكانته منصة للنهوض والارتقاء برياضة المرأة الإماراتية والعربية، حيث باتت الدورة كرنفالاً رياضياً نسائياً، يؤكد على شراكة المؤسسة في النهوض بواقع المسؤولية اجتماعية إماراتياً وعربياً، ويعمل على تطوير قطاع الرياضة النسوية، وفي الوقت نفسه يفتح نافذة أمام اللاعبات المحليات فرصة لتعزيز علاقاتهن باللاعبات والأندية العربية والعالمية.

من جهتها أشارت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إلى أن المنصة الالكترونية تسهم في تسريع عملية التسجيل وأتمتتها بشكل دقيق ودون جهد، مؤكدة أن هذا الاطلاق يخدم مسيرة الدورة ويترجم سعي المؤسسة واللجنة المنظمة العليا للارتقاء بها وتوفير كل ما يلزم من أجل التسهيل على ضيوف الإمارة من أندية ولجان مشاركين في الحدث.

وتابعت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة: "اختارت اللجنة المنظمة العليا أن يتم إنشاء المنصة بحلة متطورة على أيدي كوادر أعضاء لجنة الاتصال المؤسسي المهنية المؤهلة، وذلك تأكيد على سعي اللجنة نحو تعزيز قيادات وكوادر إمارة الشارقة في القطاع الرياضي النسوي، وحرصنا على أن تكون المنصة مرجعاً لكل من أراد الاطلاع على تاريخ دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وما يدور على أرضها من أحداث."

ويذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حالياً على الاستعداد لتنظيم نسختها الخامسة في 2-12 من فبراير المقبل.