 داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا في العراق - بوابة الشروق
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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا في العراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 21 سبتمبر 2019 - 8:02 م | آخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 8:02 م

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصًا قرب كربلاء في العراق، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.


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