داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا في العراق

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصًا قرب كربلاء في العراق، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.