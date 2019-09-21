داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا في العراق

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصًا قرب كربلاء في العراق، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.