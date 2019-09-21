سبارتا روتردام يستعيد انتصاراته ويعمق جراح فالفيك في الدوري الهولندي

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استعاد سبارتا روتردام نغمة الانتصارات في الدوري الهولندي بفوز ساحق 4 / صفر على آر كي سي فالفيك اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وتقدم سبارتا روتردام إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 11 نقطة حيث حقق الفوز اليوم بعد تعادل واحد وهزيمتين في المباريات الثلاثة الماضية له بالمسابقة.

وضاعف سبارتا روتردام محنة ضيفه فالفيك الذي مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وهي السادسة له في المباريات السبعة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن ليقبع في قاع جدول المسابقة برصيد نقطة واحدة.

وأنهى سبارتا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما برايان سميتش وراجنار آتشي في الدقيقتين 15 و43 .

وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق انتصاره بهدفين آخرين سجلهما التركي هاليل ديرفيسوجلو ومحمد رايحي في الدقيقتين 48 و60 .