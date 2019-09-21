محافظ الأقصر يتابع أعمال رصف طريق الرواجح ومدخل الطريق الصحراوي بالقرنة

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قام مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر المهندس أسعد مصطفى، بمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة وتأهيل طريق الرواجح ومدخل الطريق الصحراوي بمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة، وذلك برفقة مهندس المشروعات بالمديرية المهندس حمدي وهيب، ونائبي رئيس مدينة القرنة مصطفى جبريل وحجازي النحاس في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأوضح نائب رئيس مدينة القرنة مصطفى جبريل أنه اطمأن - خلال الجولة - على انتظام سير العمل والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات الهندسية لأعمال الرصف وسرعة إنجاز الأعمال، مشيرا إلى استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية على مستوى مركز القرنة في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية بمركز القرنة باعتبارها مدينة سياحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر، ورئيس مدينة القرنة سعد البدري.

وعلى جانب أخر، بدأت رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال المحافظة في تنفيذ أعمال تركيب وتطوير أعمدة الإنارة على طريق مدخل قرية العشى حتى الكوبرى العلوى بالأقصر (الطرق الجانبية لخط السكة الحديد) على مسافة 10 كيلو مترات، والذي يعتبر بديل طريق مصر أسوان من الجهة الغربية ويربط مدخل قرية الصعايدة والزينية بحري ومدينة الزينية من الجهة الشرقية، وتتم كافة الأعمال تحت إشراف نائب رئيس مدينة الزينية يوسف جلال.

وقال رئيس مركز ومدينة الزينية عبد المحسن ربيع إن الأعمدة - التي تم تركيبها وعددها 70 عمودا - وزعت على الطرق الأكثر احتياجا وفقا للخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأضاف ربيع أنه سيتم تشغيل كافة أعمدة الإنارة بمجرد استكمال أعمال تركيبها بالطرق بكافة قرى مركز الزينية بناء على توجيهات محافظ الأقصر، لإنارة كافة الشوارع الرئيسية والجانبية بمراكز ومدن المحافظة وفقا للخطة الاستثمارية للعام الحالي.