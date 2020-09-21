توقعات بوصول الطلب على الوقود في الصين إلى ذروته بحلول 2025

توقعت أكبر شركة نفطية في الصين أن يصل الطلب على المنتجات البترولية المكررة إلى ذروته عند عام 2025، حيث سيتسبب التوسع في الإقبال على السيارات الكهربائية والوقود البديل في تراجع الطلب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن تقرير لباحثين من مؤسسة البترول الوطنية الصينية أن استهلاك الديزل بلغ ذروته قبل خمس سنوات، بينما سيصل استهلاك البنزين إلى ذروته عام 2024 .

وبشكل عام، سينمو الطلب على المنتجات المكررة بنحو 9ر0% سنويا حتى عام 2025 قبل أن يصل إلى الذروة في ذلك الوقت تقريبا، مقارنة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6ر5% من عام 2000 وحتى 2019.

ووفقا للتقرير الذي أعده المعهد الصيني لتخطيط وهندسة البترول، الذراع البحثي لمؤسسة البترول، فإن المركبات الكهربائية وأنواع الوقود البديل مثل الهيدروجين والإيثانول حلت محل نحو 13% من إجمالي الطلب على البنزين والديزل في عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40% بحلول 2030.

وأوصى محللو المعهد بضبط إضافة القدرات التكريرية لتجنب إضافة المزيد للفائض المتزايد بالفعل من الوقود المحلي.

ووصل عدد السيارات الكهربائية على الطرق في الصين إلى 8ر3 مليون بحلول نهاية عام 2019 ، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80مليون بحلول عام 2030.