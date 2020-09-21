 فيديو. عالم أزهري: من سب «الذات الإلهية» كافر ومرتد - بوابة الشروق
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فيديو. عالم أزهري: من سب «الذات الإلهية» كافر ومرتد

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
هديل هلال
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 3:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 3:17 ص

قال محمد العربي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من سب الخالق أو الذات الإلهية أو الدين الإسلامي كافر مرتد عن الإسلام ولو كان مسلمًا، مشيرًا إلى عدم وجود خلاف بين العلماء في حكم هذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الهارب محمد علي ومن على شاكلته يحاولون شق الصف والوحدة واللحمة الوطنية، مؤكدًا أن الكيان المصري له مكانته المؤثرة، فضلًا عن أن الشعب المصري واحد في الأوقات الحرجة التي تعاني منها دول العالم.

وأشار إلى أن «الإسلام دين بُني على الأخلاق في أساسه، ومبدأه نفي اللجوء إلى الفحش والتفحش في القول والفعل»، قائلًا إن «دولة الأخلاق التي أسسها النبي طيلة بعثتها وحياته دليل أصيل على وجود البعد عن الفحش والتفحش قولا وفعلا».

وتابع: «المؤمن لا يصدر عنه إلا طيب القول والفعل، وإذا تعامل المؤمن بالسب والشتم والقذف فإنه ارتكب محظورًا من المحظورات الشرعية»، مضيفًا أن ابتعاد الإنسان عن سب الدين وشتمه وخاصة لو كان موجها للخالق والإله الذي أوجده من مقاصد الحفاظ على الدين.

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