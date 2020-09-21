وزيرة التضامن: صندوق تحيا مصر نجح في مساندة الكثير من المشروعات التنموية

هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صندوق تحيا مصر على استكمال طريق التنمية والمشروعات التي يدشنها منذ أعوام قويمة.

وقالت «القباج» في تصريحات لفضائية «ten»، مساء الإثنين، إن الصندوق نجح في مساندة الكثير من المشروعات، على رأسها «حياة كريمة».

وأوضحت أن مشروع «حياة كريمة» أحد المشروعات التي تقوم عليها تنمية منطقة سيدي عبدالرحمن، ورفع كفاءة الخدمات بها، وتحسين جودة حياة السكان الموجودين بها.

ووقع صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر، بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية.