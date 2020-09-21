استطلاع: معظم الأمريكيين يفضلون تعيين خليفة القاضية جينسبورج بعد انتخابات الرئاسة

قالت غالبية الأمريكيين بما في ذلك الكثير من الجمهوريين، إن تعيين خليفة للقاضية الراحلة روث بادر جينسبورج بالمحكمة العليا الأمريكية يجب أن يتم تركه للفائز في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر، حسبما أظهر اليوم الأحد استطلاع للرأي أجرته شركة إيبسوس لأبحاث السوق.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أشار الاستطلاع الذي أجرى أمس السبت واليوم الأحد عقب وفاة جينسبورج، أن 62 بالمئة من البالغين الأمريكيين قالوا إن المنصب يجب أن يتم تحديد من يشغله من جانب الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق المرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما لم يتفق في ذلك 23 بالمئة، ولم تحسم البقية أمرهم.

ووفقا للدراسة، يرغب بشدة 8 من 10 ديمقراطيين و5 من 10 جمهوريين أن يتم التعيين بعد الانتخابات.