وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين ، مع السيد ماساكي نوكي سفير اليابان لدى مصر، سبل دعم وتعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة.

وقال شاكر إن هذا اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.. مؤكدا أن الشركات اليابانية شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.. مؤكدا الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام القادم وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

ولفت شاكر إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .. موضحا أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومنها الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا.. مشيرا إلى إستراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأعرب شاكر عن اهتمام القطاع بالتعاون مع اليابان في مجال تحسين كفاءة الطاقة ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء في ظل الاهتمام برفع جودة التغذية الكهربائية لكل المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد سفير اليابان بعمق العلاقات المصرية اليابانية .. مشيدا بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة .. معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.