الفلبين تسجل 3 آلاف و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 آلاف و475 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 290 ألفًا و190 حالة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" - أن 400 شخص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 230 ألفًا و233 شخصا، في حين تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 4 آلاف و999 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة "مترو مانيلا" التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا لا تزال تسجل غالبية الإصابات الجديدة، إذ تشكل نسبة الإصابات الجديدة فيها 44%.

ولا تزال الفلبين تسجل آلاف الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" حتى بعد تطبيق إجراءات صارمة لمنع تفشي الفيروس، لتحتل البلاد المرتبة الثانية من حيث الإصابات المرتفعة بفيروس "كورونا" بين دول جنوب شرق آسيا، بحسب الصحيفة.