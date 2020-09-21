إيطاليا تلزم القادمين من باريس وبعض مناطق فرنسا بإجراء اختبار فيروس كورونا

قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستجعل اختبار فيروس كورونا إلزاميا للمسافرين القادمين من باريس وبعض المناطق الأخرى في فرنسا، بعد تنامي المخاوف بشأن تزايد حالات كوفيد-19 في أوروبا.



وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب سبيرانزا: "البيانات الأوروبية مقلقة.. أداء إيطاليا أفضل من الدول الأخرى لكننا بحاجة إلى توخي الحذر"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء، وسيكون الاختبار إلزاميًا للمسافرين إلى إيطاليا من مناطق أوفيرن-رون ألب، وكورسيكا، وهوتس-دو فرانس، ونوفيل أكيتين، وأوكسيتاني، وبروفانس ألب كوت دازور، وإيل دو فرانس، المنطقة التي تشمل العاصمة باريس.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصحية الفرنسية سجلت 10 آلاف و569 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم الأحد، انخفاضًا عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 13 ألفا و498 حالة.



أما إيطاليا، التي ضربها أحد أسوأ حالات تفشي كوفيد-19 في أوروبا وسجلت أكثر من 298 ألف حالة مؤكدة و35 ألفا و700 حالة وفاة، فتمكنت من احتواء عدوى المرض بعد الذروة التي شهدتها في الفترة بين مارس وأبريل، وسجلت يوم الأحد 1587 حالة جديدة.