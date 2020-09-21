الحكومة الألمانية تحث المواطنين على أقصى درجات الاحتراس في مواجهة كورونا

في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، دعت الحكومة الألمانية المواطنين إلى الالتزام بـ"أقصى درجات الاحتراس" في مواجهة الجائحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "هناك حاليا المزيد من الإصابات وانتقال العدوى داخل ألمانيا"، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب السياسيين والمواطنين لتقرير "ما إذا كان عدد الإصابات سينتشر مجددا على نحو خارج عن السيطرة"، وقال: "ألمانيا توجد حاليا في مرحلة في الجائحة حيث يتقرر كيف ندخل أشهر الخريف والشتاء"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك معدل إصابة أعلى بكثير في البلدان المجاورة.

وعقب مشاورات في مجلس الوزراء المختص بإدارة أزمة جائحة كورونا بين الوزراء المختصين والمستشارة أنجيلا ميركل، شدد زايبرت على أنه بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات النظافة، يجب توخي "الحذر الشديد" في خطوات أخرى نحو مزيد من الفتح، موضحا أن الهدف هو الاستمرار في القدرة على تتبع سلاسل العدوى وكسرها، مضيفا أنه من الواضح أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا تجاوزت الإصابات اليومية عددا معينا، مؤكدا ضرورة أن تكون الإستراتيجية الجديدة لاختبارات كورونا في الخريف والشتاء قابلة للتنفيذ بحلول 15 أكتوبر المقبل.