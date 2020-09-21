 ترامب لن يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة في احتفالها بالذكري الـ75 لتأسيسها - بوابة الشروق
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ترامب لن يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة في احتفالها بالذكري الـ75 لتأسيسها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 6:07 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 6:07 م

لن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الأمم المتحدة في احتفالها بالذكري الـ75 لتأسيسها من خلال رسالة فيديو مسجلة مسبقا، اليوم الاثنين كما كان متوقعا.

وكان الرئيس الأمريكي مدرجا كأول متحدث من بين قادة الدول على أجندة الفعالية الاحتفالية بالأمم المتحدة. ولكن نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة شيريث نورمان شاليه تحدثت في قاعة الجمعية العامة.

وقالت "بالنسبة لإدارة ترامب ، هذه الذكرى السنوية تعد لحظة مهمة للاحتفال بالنجاحات العديدة التي حققتها الأمم المتحدة، ولكن يتعين القيام بذلك برؤية واضحة وعزم متجدد لنرى المنظمة الدولية تحقق الغرض الذي تأسست من أجله".

ومن المنتظر أن يخاطب ترامب، الذي كثيرا ما استخف بالمنظمة، الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو غدا الثلاثاء.

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