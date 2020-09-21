موسكو تنفي وجود مسلحين روس في ليبيا وتؤكد وجود عناصر عسكرية غربية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المعلومات الواردة في تقارير الأمم المتحدة بشأن وجود مسلحين روس في ليبيا تهدف إلى تشويه سمعة روسيا.

وقال نيبينزيا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن موسكو علقت مرات عديدة على الاتهامات بشأن الدور التخريبي المزعوم لروسيا في ليبيا.

وأضاف نيبينزيا أن معظم المعلومات التي قدمها فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملًا بالقرار رقم 1970 بشأن ليبيا، مبنية على أساس بيانات لم يتم التحقق منها أو بيانات مزورة تهدف إلى تشويه سمعة السياسة الروسية في الاتجاه الليبي.

وأكد المسئول الروسي أن موسكو لديها معلومات بشأن وجود عسكريين غربيين وشركات عسكرية خاصة في ليبيا تشارك في عمليات الاستطلاع وتدريب الجماعات الليبية المختلفة وتزويدها بالأسلحة.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية، في وقت سابق، بيانًا كذبت فيه ما تم تداوله حول مشاركة مواطنين روس في العمليات الحربية في ليبيا.