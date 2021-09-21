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انطلاق فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
دبي - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 9:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 9:32 ص

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي في الإمارات العربية المتحدة، بحضور 11 وزيرا للمياه والطاقة والإسكان.

ويقام المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وبالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، والوزارات المعنية بالمياه من 22 دولة عربية، وتم اختيار الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام ليكون "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

ويهدف المنتدى إلى حشد كل المنتفعين والعاملين بمجال المياه بالمنطقة العربية للوقوف على الأولويات الخاصة بجدول أعمال المياه، بالإضافة إلى إيجاد الحلول التي من شأنها إصلاح هذا المحور الهام وتفعيل دوره ومواجهة التحديات في المنطقة العربية.


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