جامعة حلوان تنعي وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق

نعى الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ببالغ اﻷ‌سى والحزن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر واحد رجال الدولة المخلصين الذين تحملوا المسئولية في ظروف صعبة بأمانة وإخلاص.

تخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.