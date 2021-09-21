تعرف على شروط مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعرى، ممثلا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.
وتتمثل شروط المسابقة أن يكون النص المسرحي المقدم وفق المواصفات والضوابط الشعرية، وألا يكون قد سبق نشر النص المقدم للمسابقة بأي وسيلة أو تقديمه فى عرض مسرحي، وأن يكون النص مكتوبا باللغة العربية الفصحى فيما لا يقل عن (30) صفحة مطبوعة ببنط (14) ويرسل بالبريد الإلكتروني بصيغة (word)، وللمتسابق الحق في الاشتراك بنص واحد فقط في المسابقة.
وتضمنت الشروط أيضا أن يكون للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الحق في نشر النصوص الفائزة ضمن مطبوعاته لمدة خمس سنوات، ولا يحق لأصحاب النصوص الفائزة أو أي جهة أخرى نشر هذه النصوص إلا بعد مرور هذه المدة والتي تبدأ بإعلان نتائج المسابقة، كما أن للبيت الفني للمسرح حق استخدام النص الفائز بالجائزة الأولى، وعرضه وفقًا للنظم واللوائح المعمول بها في إنتاج العروض المسرحية وعرضها على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح.
وترسل الأعمال المتسابقة على البريد الإلكتروني salahabdelsabourcompetition@gmail.com
، وترفق صورة من الرقم القومي، والسيرة الذاتية للمتسابق، موضحًا بها (العنوان تفصيليا – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني)، ويتم التقدم للمسابقة حتى 20 نوفمبر 2021.