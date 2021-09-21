 بعد وعد السيسي.. محافظ الدقهلية يسلم شقة كاملة التشطيب لبوسي سعد - بوابة الشروق
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بعد وعد السيسي.. محافظ الدقهلية يسلم شقة كاملة التشطيب لبوسي سعد

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 5:28 م

سلم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أمس الاثنين، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد شقة بمدينة محلة دمنة كاملة التشطيب والمفروشات للمواطنة بوسي سعد المعروفة "بحدادة المنصورة".

وقال مختار إنه جار توفير ورشة للمواطنة، وستتحمل مديرية التضامن الاجتماعي قيمتها الإيجارية كاملة، وصرف 5 آلالف جنيه فوريًا، و500 جنية مساعدة شهرية، وضمها على برنامج تكافل وكرامة ومتابعتها بصفة مستمرة.

ووجه بإعفاء جميع أولادها من المصروفات الدراسية، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، إضافة إلى متابعة أولادها من قبل مديرية التربية والتعلي، خلال المرحلة التعليمية.

وكلف الدكتورة هدى بلاط، مدير إدارة التنمية البشرية بالمحافظة، بالتنسيق مع الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتلبية كافة احتياجاتها ومتابعة حالتها.

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