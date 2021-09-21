حكومة الدنمارك تعلن عدم تدخلها لمنع ارتفاع أسعار المساكن

لن تتدخل حكومة الدنمارك لمنع النمو الزيادة السريعة في أسعار المنازل، متجاهلة توصيات إحدى هيئاتها الاستشارية الرئيسية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الأعمال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء أن أسعار المنازل ارتفعت بسرعة في عام 2021، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن الوتيرة تتباطأ، بحسب الوزارة.

وقال وزير الأعمال سيمون كوليروب: "هذه علامات جيدة، ولذلك لا نرى سببا للتدخل في هذا الوقت، عندما يكون الاقتصاد الدنماركي سليما".

ويضيف الوزير أن الحكومة سوف تواصل مراقبة عوائق سوق الإسكان المحتملة عن كثب.