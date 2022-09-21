أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في إطار محاولات المجلس لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين يتوقعون وصول سعر الفائدة الأمريكية إلى 6ر4% خلال العام المقبل.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الذي استمر يومين إن اللجنة أكدت أنها "مهتمة للغاية بمخاطر التضخم".

كما أكد المجلس مجددا أنه يتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة وملتزم بشدة بالعمل على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.

ومع الزيادة الأخيرة اليوم الأربعاء، وصلت أسعار الفائدة إلى ما بين 3% و25ر3% وهي أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.