مسئول روسي: المحادثات مع أوكرانيا ستكون غير واردة بعد انضمام دونباس لروسيا

قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي)، اليوم الأربعاء، إن أي احتمالات لإجراء محادثات مع أوكرانيا ستكون مستحيلة بعد انضمام منطقة دونباس إلى روسيا.

وأضاف سلوتسكي "لسوء الحظ، كانت المحادثات غير واردة لفترة من الوقت، وذلك عندما أعلن الغرب والمجلس العسكري الحاكم في كييف أنهما غير مستعدين لإجراء محادثات".. مضيفا عند سؤاله حول ما إذا ستكون المحادثات ممكنة بعد إجراء الاستفتاءات بشأن انضمام منطقة دونباس إلى روسيا، قال "كنا مستعدين للمحادثات غير أن كييف انتهكت جميع الاتفاقات".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار إلى أن عملية التفاوض قد تجاوزت منذ فترة طويلة نقطة اللاعودة.. وقال "إن السبب هو أن هذا الوضع أدى إلى تطورات عسكرية وقتل مدنيين، لكن نظام كييف ومن يقف وراءه لا يهتمون بذلك للأسف".

وقررت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وكذلك إدارات منطقتي زابوروجيه وخيرسون، في وقت سابق، إجراء استفتاءات شعبية بشأن الانضمام إلى روسيا، ومن المقرر إجراء الاستفتاءات في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.