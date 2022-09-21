مستشار الرئيس الأوكراني: إعلان التعبئة الجزئية للجيش الروسي خطوة متوقعة

علق مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

وقال في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن خطوة الرئيس الروسي «يمكن التنبؤ بها»، مشيرًا إلى أنها خطوة لن تحظى بشعبية كبيرة مستقبلًا.

وتابع: «خطوة متوقعة ويمكن التنبؤ بها تمامًا من الجانب الروسي، وأشبه بمحاولة لتبرير فشل موسكو، من الواضح أن الحرب لا تسير وفق السيناريو الروسي».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري.

وقال في كلمة موجهة للشعب: «نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن «أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات».