محافظ القليوبية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الملفات الهامة

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد أبو سعدة مدير المرور بالمحافظة، والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وشرين شوقي أمين عام جامعة بنها، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة المختلفة.

وبدأ المحافظ، الاجتماع بتقديم التهاني لأهالي المحافظة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد لأبنائنا في التعليم العام والتعليم الجامعي.

وقدم المحافظ، التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبدأ المحافظ، بتوجيهاته للمجلس التنفيذي، بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد القومية؛ حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.

وأشار المحافظ، إلى أهمية رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين للتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة وجمعيتي داخل المحافظة.

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات وضبط الأسعار على المواد الغذائية وخاصة حلوى المولد النبوي الشريف وضبط أسعار السلع الغذائية ومتابعة منظومة الخبز والتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بالإضافة إلى متابعة استمرار العمل في معارض أهلا بالمدارس لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والبيع باسعار مخفضة لرفع المعاناه عن المواطنين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل العام الدراسي الجديد والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والشبابيك ولمبات الإضاءة والمراوح الجانبية وأسلاك الكهرباء المكشوفة وتثبيت البوابات الحديدية جيدا وعدم تواجد زجاج مكسور والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعمل عزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس والإنتهاء من تسليم الكتب المدرسية، مؤكدا على تواجد عمالة كافية داخل المدارس وعدم تأخير مرتبات العمالة الموسمية.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، بالتأكيد على التواصل الفعال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فيما يحقق الصالح العام ويتحقق من خلاله المردود الإيجابي لدى المواطنين.

وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مدير مديرية الطرق لمراجعة أعمال الرصف مع المقاولين من حيث المواصفات والسمك المطلوب والالتزام بالمواصفات القياسية لتسليم الطرق وفق ما تم التعاقد عليه في المناقصات المطروحة.

وتابع الهجان، توجيهاته بضرورة التأكيد على شركة المياه الصرف الصحي مراجعة شبكات الأمطار ومتابعة تسليك بلوعات صرف الأمطار داخل المراكز والمدن والأحياء وخاصة مصارف انفاق السيارات والوقوف على مدى صلاحيتها والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياة الشرب والصرف الصحي؛ للتأكد من صيانة وجاهزية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية للتدخل السريع في حالة وجود أعطال واستعداد وجاهزية مولدات الكهرباء الثابتة والمتنقلة بمحطات الصرف الصحي.

وأكد على استمرار حملات إزالة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة مديرية أمن المحافظه، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحليه والقروية، والتصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدوله و المواطنين.

وشدد الهجان، على دفع العمل والمتابعة اليومية بملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء وإزال العقبات التي تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف.

كما تم استعراض الموقف الحالي لملف تقنين أراضي الدولة من حيث (سداد رسوم الفحص، وسداد رسوم المعاينة، وملفات تحت الدراسة، وملفات مرفوضة، وعقود مسجلة وغير مسجلة، وإجمالي عدد الطلبات، وجملة المتحصلات)، فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهم من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوياته.

كما وجه الهجان، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد المسؤولؤن عن المبادرة أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمني المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة ويتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع.

وفي ملف الخطة الاستثمارية، وجه المحافظ، بالاستعداد وتجهيز الاعمال التحضيرية للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022/2023 مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين.

وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعالم المالي 2021/2022 وصلت نسبة تنفيذها إلى 100%.

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وخلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على التعديل المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لاغلاق شارع لا يتعدى 50 مترا وبعرض 6 أمتار يبدأ من شارع مسجد المعلاوين وينتهي بشارع خاطر بين البلوكات أرقام 149 و166 قطاع (2) منطقة (4) طبقا للمخطط التفصيلي المعدل وذلك لوجود كتلة سكنية تغلق الشارع على الطبيعة.

كما وافق المجلس بعد العرض، على مجلس الوزراء على طلب إدارة المرور بالقليوبية بزيادة رفع كلبشة السيارات المخالفة من إجمالي ۷۰ جنيها إلى ۱۰۰ جنيه، اعتبارا من 1/11/2022؛ وذلك لتحقيق الردع العام ومنع الوقوف في الأماكن المحظور الوقوف فيها للعمل على تسيير الحركة المرورية.

ووافق المجلس التنفيذي، على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بإطلاق اسم شارع تحيا مصر على الشارع الموازي لترعة الجنابية اليمني بمنطقة الوكلاء والمؤدي من مدينة شبين القناطر إلى قرية خلوة الشيخ عثمان، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مستخصيص 950 مترا الكائنة أمام مديرية أمن القليوبية لصالح مديرية الامن لإقامة مجمع خدمات شرطية ومسجد لخدمة أهالي المحافظة.

واستكمل المحافظ، توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة توفير أماكن داخل المدن وخاصة علي الكورنيش والحدائق والأماكن غير المستغلة من أجل إقامة مناطق "كرافنات" وعربات للطعام، أسوة بشارع مصر، لتوفير فرص عمل للشباب والترفيه عن المواطنين.

ووجه المحافظ، بضرورة التوسع في الرقعة الخضراء لتصبح متنفساً لأهالي المحافظة، إضافة إلى زراعة الأشجار ونباتات الزينة ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء على الطرق والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.