 سمير فرج في الذكرى السنوية الأولى لرحيل المشير طنطاوي: مصر كلها تترحم عليه - بوابة الشروق
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سمير فرج في الذكرى السنوية الأولى لرحيل المشير طنطاوي: مصر كلها تترحم عليه

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:40 م

نعى المفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور سمير فرج، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى على رحيله.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "مصر تترحم على قائد عسكري عظيم من أبناء النوبة".
وأضاف أن المشير طنطاوي خاض خمسة حروب (1956، 1967، 1973، حرب الاستنزاف، حرب تحرير الكويت).
وتابع: "تتلمذنا على يد المشير طنطاوي عندما كان مدرسا في الكلية الحربية وخرج ثماني دفعات... والحاجة اللي محدش يعرفها عنه هي إن القوات المسلحة عينته رئيسا لمجموعة وأنشأت الكلية الحربية بالجزائر بعد استقلالها عن فرنسا".
وأكمل: "المشير طنطاوي كان من أبطال حرب أكتوبر وقاد معركة شهيرة وهي معركة المزرعة الصينية التي حاول فيها شارون بقواته إنه يخترق دفاعاته ليومين كاملين لكنه فشل بشكل ذريع".
ونوه بأن المشير طنطاوي له الفضل في التخطيط لحرب تحرير الكويت، كان وقتها رئيسا لهيئة العمليات.

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