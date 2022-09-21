إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وشارع وشدة خشبية بقرى الحامول

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة التعديات على حرم شارع، وفك شدة خشبية، بناء مخالف، وإزالة تعدٍ على أرضٍ زراعية، وإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدٍ في المهد.

وتمكنت الحملة من إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة دور أول علوي بقرية 53 المنصور بمساحة 150 مترًا، ورفع الأخشاب من الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخال.

كما تمكنت الحملة من إنهاء خلاف بين الأهالي وإزالة التعدي على الشارع الأوسط بقرية 53 المنصور لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات ورفع ناتج التعدي.

فيما نجحت الحملة في إزالة فورية في المهد عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 100 متر بعزبة الفؤادية جمعية زعفران شرق.