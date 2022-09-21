الأوقاف تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع بـ 6 محافظات

واصلت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع بـ 6 محافظات، أمس الثلاثاء، تحت عنوان: "خلق الوفاء" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به الوزارة.

وأضافت الوزارة أن المحافظات التي بها الفعاليات هى: قنا والمنيا والمنوفية ودمياط والبحيرة والشرقية، بحضور كبار الأئمة والمبتهلين.

وتأتي الأسابيع الثقافية التي تنظمها الوزارة في إطار خطتها لتكثيف الأنشطة داخل المساجد، بعد عودة الفتح الكلي لها، عقب عامين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف الوزارة عودة المساجد لأداء دورها مرة الأخرى والعودة بالمسجد افضل مما كان قبل الإغلاق.