رئيس مهرجان شرم الشيخ المسرحي يعلن تشكيل اللجنة العليا بالدورة السابعة

كشف المخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن قوام اللجنة العليا للمهرجان في دورته السابعة.

وتضم اللجنة الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، المدير العام للمهرجان وبعضوية كل من الدكتور دينا أمين، مخرجة ورئيس قسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الكاتب المسرحي الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، المخرج عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان طارق صبري، الرئيس التنفيذي لمسرح الزمالك، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

واختارت إدارة المهرجان الفنان الكبير نبيل الألفي، لتحمل الدورة السابعة اسمه، كما أعلنت عن تكريم المسرحي العالمي الكبير ريتشارد شيكنر.

وأعلن المهرجان تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي، والتي تهدف إلي الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب، وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم، واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب.

وتتلقى حاليا إدارة المهرجان، طلبات المشاركة لدورته السابعة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، عبر المنصة الرقمية التابعة للمهرجان، حيث وضع نسختين لاستمارة المشاركة، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وتستمر فترة المشاركة حتى في 5 أكتوبر المقبل.

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر إقامتها في الفترة من 25- 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.