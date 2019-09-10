بريطانيا تحث الحكومة الإيرانية على فتح تحقيق في ملابسات مقتل مهسا أميني

حثت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة الإيرانية على فتح تحقيق في ملابسات مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان، مساء الأربعاء، إن «وفاة مهسا أميني في إيران بعد القبض عليها بتهمة انتهاك قواعد ارتداء الحجاب أمر صادم»

وتابعت: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء معاملة قوات الأمن الإيرانية لأميني والعديد من الأشخاص الآخرين، ونحث الحكومة الإيرانية على التحقيق في ملابسات وفاتها بصرامة وشفافية، ومحاسبة أي شخص مسؤول».

ودعت إيران إلى احترام الحق في التجمع السلمي، وممارسة ضبط النفس، والإفراج عن المحتجزين ظلمًا، منوهة إلى أن استخدام العنف رداً على التعبير عن الحقوق الأساسية، من قبل النساء أو أي عضو آخر في المجتمع الإيراني، غير مبرر على الإطلاق.

وقتل شخصان في إيران، في أحدث جولة من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفق ما ذكرت السلطات الأربعاء.

وقال المدعي العام لمحافظة كرمانشاه غربي إيران، إن محتجَين اثنين آخريَن قتلا خلال مسيرات احتجاج على مقتل مهسا أميني التي احتجزتها شرطة الأخلاق، التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه الفتاة الراحلة ومناطق أخرى.