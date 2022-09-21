رئيس لجنة إعداد استراتيجية الملكية الفكرية: 35 جهة شاركت في إعداد الاستراتيجية

قال المستشار أمين مجدي، رئيس اللجنة المكلفة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إن عملية الإبداع والابتكار تلتزم جهدًا ووقتًا وتكلفة، موضحًا أنها لا تقتصر على الأفراد، وإنما تستخدم كقاطرة لتنمية الأمم والشعوب اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا.



وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، صباح الأربعاء، أنه بتوجيهات رئاسية، صدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لصياغة الاستراتيجية لأول مرة.



وأوضح أن اللجنة بدأت عملها ديسمبر عام 2020، والذي استمر لمدة تزيد عن عام ونصف، متابعًا: «35 جهة شاركت في إعداد الاستراتيجية، وتمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات».



وأشار إلى «الاستعانة بـ8 خبراء في مختلف مجالات الملكية الفكرية، من أجل مراجعة الاستراتيجية أو بناء الدراسات المستخدمة»، قائلًا إن اللجنة خلال عملها اطلعت على بعض الاستراتيجيات الأجنبية في مجال الملكية الفكرية.



وتابع: «جمعنا كل الدراسات الوطنية التي أعدتها الجهات الإدارية المختصة بالملكية الفكرية، وراجعنا كل المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت لها مصر بمجال الملكية الفكرية».



وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.