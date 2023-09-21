غادة جبارة تُعلن تدشين أول منصة إلكترونية تابعة لأكاديمية الفنون

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عقدت أكاديمية الفنون بالهرم برئاسة الدكتورة غادة جبارة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، لكشف تفاصيل أول منصة إلكترونية خاصة بالأكاديمية والتابعة لمسرح الدكتورة نهاد صليحة، وذلك بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية.

حضر المؤتمر كل من الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة؛ والفنانة سماء إبراهيم والفنان مصطفى منصور والفنان حسن عبدالله والمخرج أشرف فايق وعدد كبير من المسرحيين وأستاذة أكاديمية الفنون.

وقالت الدكتور غادة جبارة في كلمتها بالمؤتمر الصحفي إن الهدف من المنصة هو التزامن مع التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة ويسهم في تحقيق سياستها.

وأشارت غادة جبارة؛ إلى أن المنصة تحمل اسم NST وسوف يتم فتح باب الاشتراك للجمهور لمتابعة الأنشطة والأعمال الفنية التي سيتم تقديمها بالإضافة إلى إنتاج عرض مسرحي يحمل اسم الجريمة والعقاب؛ وإنتاج مسلسل تليفزيوني لطلاب أكاديمية الفنون تحت إشراف الدكتور ضياء الدين السيد؛ وإنتاج عدد من البرامج الفنية.

وحضر المؤتمر الأستاذة رضوي زكي ممثلة عن شركة sbs والتي قامت بالشرح التوضيحي أمام الحضور الخاص بالمنصة؛ بينما كرم الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة في نهاية المؤتمر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لما قدمته من دعم كبير لتدشين المنصة الجديدة.