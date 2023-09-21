محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي الدعم الموجه لرفع كفاءة وقدرة قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة، بلغ نحو ٧٤ مليون جنيه؛ لاستيعاب الأحمال المتزايدة، بالتزامن مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخدمة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمحطة توليد كهرباء الفرافرة بقدرة ٣.٨ ميجاوات)والتي تم دعمها بوحدة توليد بتكلفة بلغت ١٨ مليون جنيه؛ وذلك للاطمئنان على استقرار التغذية الكهربية بالمركز، يرافقه المهندس ياسر عمر مدير قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وأشار الزملوط، لدعم وزارة الكهرباء وشركات الكهرباء، مؤكدا أنه تم الموافقة على إجراء صيانة ٣ وحدات توليد لتحسين كفاءة قدراتها بمحطة توليد كهرباء الفرافرة بإجمالي قدرات ٥.٧ ميجاوات، بتكلفة إجمالية ٥٦ مليون جنيه، لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.