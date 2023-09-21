انطلاق اللقاء الختامي لدوري الأسرة المصرية في شرم الشيخ

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اللقاء الختامي لدوري الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتنا قد التحدي" بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اللقاء الختامي للأسر المشاركة في الدوري على مستوى الجمهورية للترحيب بهم، وذلك بحضور أحمد مسعد، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وقال أحمد مسعد، وكيل مديرية الشباب والرياضة، إنه يشارك في ختام دوري الأسرة المصرية أسر من 15 محافظة، وهم "الإسكندرية، القليوبية، سوهاج ، قنا، أسوان، البحيرة، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، بني سويف، الغربية، المنيا".

وأكد أن دوري الأسرة المصرية، انطلق تحت شعار "أسرتنا قد التحدي"، ويهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها.

وأضاف أن جرى تقسيم الأسر المشاركة بالدوري طبقًا للمراحل العمرية للأبناء بداية من 6 حتى 8 سنوات، و9 حتى 12 عامًا، و13 حتى 16 عامًا.

وأشار إلى الدور العظيم الذي تقوم به القيادة السياسية لرفع مستويات اللياقة البدنية للأسرة المصرية، تأكيدًا على أهمية الصحة العامة، وتماشيًا مع استراتيجيات التنمية المستدامة 2030.