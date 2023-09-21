رئيس جامعة المنيا يقرر إضافة علاوة 2013 للميزة التأمينية وزيادة الحد الأدنى لحالات الوفاة

عقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء، بحضور هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، وبرئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور الدكتور جمال خيري، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وباسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، وفردوس النزهي، أمين الصندوق، ومنال عبدالعاطي مدير الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي؛ لمناقشة الميزانية والحسابات الختامية، وعرض الدراسة الإكتوارية، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022، وتحديد تسمية الخبير الاكتواري ومراقب حسابات الصندوق، والتجديد الثلثي لأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأكد الدكتور فرحات، حرص مجلس إدارة الصندوق على تنمية موارده والوصول إلى أعلى الاستثمارات، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على حقوق أعضائه، واستمراراً لتحقيق أهدافه التكافلية، وتعظيم الاستفادة الخدمية منه لأعضائه، معلناً زيادة الميزة التأمينية للصندوق بإضافة علاوة 2013، وزيادة الحد الأدنى لحالات الوفاة من 50 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

واستمع رئيس الجامعة خلال الاجتماع لأسئلة الأعضاء ومقترحاتهم وآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، وقام بالرد على الأسئلة وفقاً لأولويات خطة الصندوق ومحاور عمله المنظمة لخطته الاكتوارية، مؤكداً اهتمامه بقضايا ومشاكل جميع منتسبي الجامعة.

كما شملت فعاليات الاجتماع أعمال التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة، والتي أسفرت عن انضمام كلً من الدكتور عصام أبو السباع عثمان، ممثلاً عن أعضاء هيئة التدريس بالتزكية، ومحمد إبراهيم أحمد، ممثلاً للعاملين بالتزكية بعد تنازل الدكتور أحمد خيري رضوان.