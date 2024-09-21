وزيرة الداخلية الألمانية تحضر فعالية «يوم الحماية المدنية» الوطنية في مدينة فيسبادن

قدم حوالي 30 فردا من قطاعات مكافحة الحرائق والحماية المدنية والحماية من الكوارث في ألمانيا عرضا لأعمالهم في إطار في اليوم الثاني من فعالية "يوم حماية المدنية" في فيسبادن غربي ألمانيا.

واشتركت ولاية هيسن(عاصمتها فيسبادن) والحكومة الفيدرالية في تنظيم نسخة العام الحالي من الفعالية التي تحمل شعار "مشاركة. معاونة". وخلال الفعالية المركزية على مستوى البلاد المقامة في مدينة فيسبادن، دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى خلق وعي جديد بالحماية المدنية وعمليات الإمداد في حال الأزمات.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن هناك حاجة في ألمانيا إلى نهج مختلف في التعامل مع حماية السكان والحماية المدنية مشيرة إلى أن كلا الأمرين يلعبان دورًا كبيرا جدا في ظل الفيضانات المروعة التي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى في الدول المجاورة بولندا والتشيك والنمسا.

وأضافت: "نحن نلاحظ آثار التغير المناخي وتغير الكوارث". "يجب أن نعيد تنظيم أنفسنا بشكل مختلف"، وقالت إن هذا هو السبب الذي جعل الحكومة الاتحادية تطلق يوم حماية السكان قبل عامين.

ووجهت فيزر الشكر لمقدمي العرض على دورهم وأكدت أن 90% من المساعدة في حالات الكوارث وحماية السكان في ألمانيا يتم تقديمها من خلال العمل التطوعي. وقالت: "هذا شيء مميز جدًا على مستوى أوروبا". وأضافت أنه ليس من السهل أن يخاطر المرء بحياته إلى جانب قيامه بأعباء عمله وأسرته، وقالت:"هذا يستحق أقصى قدر من احترامنا".

وبدوره، قال رومان بوزيك وزير داخلية ولاية هيسن:" لا غنى عن العمل التطوعي، فبدون المتطوعين العديدين، لم يكن لنا لنتمكن من توفير الحماية للسكان"، ودعا السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي إلى احترام أطقم الطوارئ، وطالب بالتصدي للتعدي عليهم.