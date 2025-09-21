 نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية تعرض وجود إسرائيل للخطر - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 4:41 م القاهرة
نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية تعرض وجود إسرائيل للخطر

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 4:25 م | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 4:25 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، إن إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر، وستكون بمثابة "جائزة عبثية للإرهاب".

وأضاف نتنياهو "سيتعين علينا خوض معركة في الأمم المتحدة وفي جميع المحافل الأخرى ضد الدعاية الكاذبة الموجهة ضدنا وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تجري محادثات مع سوريا وهناك بعض التقدم في هذا المسار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه لا يتفق مع مساعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف بفلسطين.

