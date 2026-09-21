محافظ قنا يوجه بالتوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء ودعم مبادرة 100 مليون شجرة

وجه اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بضرورة الاهتمام بملف التشجير وزيادة المساحات الخضراء، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية للحد من التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء، باعتبارها واجهة حضارية تعكس وعي المجتمع واهتمامه بالبيئة والتنمية المستدامة.

وواصلت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، اليوم، برئاسة الكيميائية أماني صلاح مدير عام الإدارة، جهودها في متابعة ملف الأشجار ودعم المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الأشجار وتشجيع المشاركة المجتمعية في زراعتها والحفاظ عليها.

وأوضحت أماني أن جهود الإدارة تمثلت في رعاية أعمال ري الأشجار، والاهتمام بالأشجار القائمة، إلى جانب تعديل وتجهيز بعض الأماكن لزراعتها، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لنمو الأشجار واستمرار الاستفادة منها بعد زراعتها.

ولفتت مدير إدارة شئون البيئة بقنا، إلى أن أعمال المتابعة شملت عددا من المواقع في مراكز نجع حمادي وفرشوط وقنا، إلى جانب أعمال الحصر والتكويد للأشجار بمركز قوص، وذلك في إطار منظومة متابعة مستمرة لأعمال التشجير.

وتابعت أن مركز نجع حمادي شهد مشاركة مجتمعية مع مطرانية نجع حمادي، تم خلالها زراعة 35 شجرة كينو كاربس بطريق مصر - أسوان، إلى جانب أعمال زراعة وتجميل بالجزيرة الوسطى بطريق قنا - سفاجا، بمشاركة مجتمعية بما يعكس أهمية مشاركة المجتمع والجهات المختلفة في دعم جهود التشجير والحفاظ على الأشجار.

كما تم تنفيذ ندوة بمركز شباب أبو حمودي بأبوتشت، استهدفت نحو 60 من النشء، للتوعية بأهمية الأشجار والحفاظ عليها وعدم العبث بها أو قطع فروعها، خاصة الأشجار التي تمت زراعتها حديثا وما زالت صغيرة، إلى جانب التعريف بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".