أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي سيتواجد خلال معسكر المنتخب الوطني المقرر اقامته في نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني ، مباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي 14 و18 نوفمبر، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج مساء الأنوار عبرة قناة القاهرة والناس، مساء أمس الأحد: "هناك عدة معوقات تواجهنا قبل معسكر نوفمبر، أهمها أن اللاعبين المحترفين لن يتواجدوا قبل يوم 11 نوفمبر بداية التوقف الدولي، وتأكد غيابهم عن أي تجمع قبل هذا الموعد، والاكتفاء بالتواجد قبل مباراة كينيا بـ3 أيام".

وأضاف:"صلاح سيتواجد في معسكر نوفمبر قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته مع الفريق الإنجليزي غدا بعد عودته من الإصابة".

وأوضح، أنه تحدث مع صلاح وأطمأن على حالته البدنية وأكد له لاعب ليفربول بتواجده في تدريب الريدز بداية من الغد.

وأشار إلى أن مكالمته مع محمد صلاح لم يتطرق خلالها للحديث عن ما يتداول عبر وسائل الإعلام، معتبرا كل ذلك أمور شخصية.

واختتم البدري تصريحاته:" من الوارد وجود أسماء جديدة في المعسكر المقبل، ونراقب عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي لضمهم في حال تأهلهم بعد الفوز في أول مباراتين بالتضفيات الأفريقية تحت 23 عام".