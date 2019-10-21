«الويبو» تنشر المؤشرات العالمية للملكية الفكرية 2019

مستويات غير مسبوقة في إيداعات البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية

الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بالصدارة في طلبات البراءات المودعة في أسواق التصدير

أسيا تستأثر بثلثي مجموع طلبات البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية لعام 2018



نشرت منظمة «الويبو»، تقريرها السنوي الرسمي عن نشاط الملكية الفكرية في العالم، تحت عنوان "المؤشرات العالمية للملكية الفكرية"، ووفقاً للتقرير فأن المبتكرون من جميع أنحاء العالم أودعوا 3.3 مليون طلب براءة في عام 2018، بما يساوي زيادة نسبتها 5.2% ويشكل السنة التاسعة من الزيادة على التوالي.

وبلغت الإيداعات العالمية من العلامات التجارية 14.3 مليون إيداع ومن التصاميم الصناعية 1.3 مليون إيداع.

وقد استأثرت آسيا بأكثر من ثلثي مجموع طلبات البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية في عام 2018؛ مع رجوع الزيادة العامة في الطلب على حقوق الملكية الفكرية إلى الصين واحتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة في طلبات البراءات المودعة في أسواق التصدير.

وقال المدير العام للويبو فرانسس جري: "لا تزال آسيا تتفوق على المناطق الأخرى في نشاط إيداع البراءات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية التي تشكل محور الاقتصاد العالمي. إذ استأثرت الصين وحدها بنصف طلبات البراءات في العالم تقريباً، وسجلت الهند زيادات كبيرة في الإيداعات. وبذلك أضحت آسيا، بلا شك، مركزاً عالمياً للابتكار."

وإضافة إلى ذلك، شهدت طلبات الأصناف النباتية في جميع أنحاء العالم زيادة بنسبة 8.9% فوصلت إلى 20,210 طلبات في عام 2018، في حين أظهرت البيانات الواردة من 92 هيئة وطنية وإقليمية وجود 65,900 مؤشر جغرافي محمٍ في عام 2018

وبلغت الإيرادات المتأتية من مجالَي التجارة والتعليم من قطاع النشر في 14 بلداً 42.5 مليار دولار أمريكي. وسجلت الولايات المتحدة (23.3 مليار دولار) أكبر إيرادات صافية ثم ألمانيا (6.1 مليار دولار) ثم المملكة المتحدة (5.4 مليار دولار) ثم فرنسا (3 مليارات دولار).

وولدت قنوات البيع عبر الإنترنت أكثر من نصف إيرادات مجال التجارة في المملكة المتحدة (51.5%). وكانت حصص كبيرة من إيرادات مجال التجارة أيضاً متأتية من قنوات البيع عبر الإنترنت في الولايات المتحدة (41.6%) والبرازيل (25.5%) والسويد (23.5%). ومع ذلك، استمرت قنوات البيع التقليدية في توليد حصة كبيرة من إجمالي الإيرادات الخاصة بمجال التجارة في كل البلدان التي قدَّمت بياناتها باستثناء في سلوفينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وباعت الولايات المتحدة 2.6 مليار نسخة من المصنفات المنشورة التي تغطي مجالَي التجارة والتعليم في عام 2018. وتلتها المملكة المتحدة (652 مليون) وفرنسا (419 مليون) وتركيا (400 مليون).

و«الويبو» منظمة عالمية أنشئت عام 1967 ومقرها جنيف، تعرف باسم world intellectual property organization (wipo)، وتتبع الأمم المتحدة. مهمتها الأساسية تشجيع الإبداع والتنمية الاقتصادية عبر دعم نظام تعاون عالمي للملكية الفكرية. فالاعتراف بالملكية الفكرية وحمايتها يشجع المبدعين على الكشف عن أفكارهم وإبداعاتهم بدون خوف من أن تسلب منهم، كما تشجعهم على متابعة تطوير أفكارهم وإنتاج أفكار أخرى. ومثل هذه الحماية وهذا الحق يعتبر من أهم مقومات التقدم حالياً في العالم. يعمل في هذه المنظمة نحو 950 شخصاً من مختلف دول العالم. بلغ عدد أعضائها 191 عضواً، وهي تشرف على 26 معاهدة دولية في مجال الحماية الفكرية. تستمد ميزانيتها من الضرائب على البراءات والعلامات التجارية المسجلة وعمليات التحكيم بين المتنازعين.