محافظ أسوان يستقبل وفود السائحين بمطار أبو سمبل

المحافظ يقرر تشكيل لجنة فنية للمرور الميداني على مستشفى أبو سمبل الدولي





أكملت مدينة أبو سمبل السياحية الاستعدادات قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

واستقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اليوم، الأفواج السياحية التي توافدت عبر مطار أبو سمبل الدولي مع توزيع الهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية، والذين حضروا لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس غدًا.

وعقب ذلك قام المحافظ بجولة تفقدية لشوارع وميادين رافقه خلالها رواد مدن أسوان وأبو سمبل، كما تفقد الأعمال الجارية والإجراءات الاحترازية لتأمين بعض المنازل بمنطقة تقسيم ١ من خلال إنشاء الجسور بعد ارتفاع منسوب مياه بحيرة ناصر خلال الفترة الماضية، موجهًا بوضع حلول جذرية ومقترحات فنية بواسطة مختصين لمنع أي تسرب للمياه مستقبلياً لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي نفس الجولة قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية للمرور الميدانى على مستشفى أبو سمبل الدولى بعد الملاحظات التي رصدها المحافظ أثناء تفقده لأقسام المستشفى مثل العناية المركزة وبنك الدم والصيدلية، مكلفًا مدير عام الصحة بمراجعة استعدادات المستشفى لاحتفالات تعامد الشمس بالشكل المطلوب.